Виновник ДТП на Савушкина с 6 пострадавшими избежал тюрьмы

В момент аварии водитель был под наркотиками.

Приморский районный суд закрыл уголовное дело в отношении Михаила Зуева, устроившего ДТП с 6 пострадавшими на улице Савушкина. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Авария произошла 22 августа 2019 года. Зуев врезался в другой автомобиль, который отбросило еще в одну машину. После этого виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, однако его удалось задержать. Оказалось, что мужчина сел за руль в наркотическом опьянении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Причиной прекращения дела стало примирение сторон. Подозреваемый полностью возместил потерпевшей материальный и моральный ущерб.

Ранее мы писали, что на Софийском бульваре водитель погиб из-за наезда на дерево.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.