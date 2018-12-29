Болельщик "Зенита" ограбил салон сотовой связи на Новочеркасском проспекте

Мужчина вынес из магазина IPhone ХS Max на 64 Гб.

В воскресенье, 13 января, в полицию Красногвардейского района обратилась 25-летняя сотрудница салона сотовой связи "МТС". Девушка рассказала, что из магазина в доме №26/16 по Новочеркасскому проспекту вынесли дорогой смартфон. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в районе семи часов вечера в "МТС" зашел незнакомец ви украл со стойки мобильный телефон IPhone ХS Max 64 Gb золотистого цвета. Постояв несколько минут у банкомата, он подошел к витрине и резко выдернул смартфон с фиксатора. После грабитель выбежал из магазина.

На вид похитителю 24-27 лет. Он был одет в черную куртку с аппликацией на левом рукаве, шарф с символикой "Зенита", черные штаны и того же цвета шапку. На ногах были красные кеды с белыми полосками. Из особых примет – татуировки на фалангах пальцев левой руки.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Преступника ищут.

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Фото: pixabay.com