Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске

Подозреваемый задержан, у него нашли охолощенный аналог пистолета Макарова.

Российские правоохранительные органы в Хабаровском крае задержали за дебош пьяного мужчину в форме полицейского. Известно, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники нашли подозреваемого по горячим следам. В настоящее время ведется уголовное дело о самоуправстве по части 2 статьи 330 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант расследования пояснил на допросе, что в органах внутренних дел никогда не служил, а форменное обмундирование приобрел в специализированном магазине. При осмотре автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские изъяли охолощенный аналог пистолета Макарова, а также баллончик с перцовой смесью.

Мужчина незаконно надел форму МВД России и вместе с двумя знакомыми поехал на встречу с потерпевшим. В ходе конфликта злоумышленник применил перцовый баллончик, а также угрожал предметом, похожим на пистолет... пресс-служба МВД РФ по региону

Напомним, что по социальным сетям распространился ролик, в котором мужчина в полицейской форме дерется и распыляет газ из перцового баллончика. За кадром говорится о том, что злоумышленник пьян. Инцидент произошел 1 июля ночью в поселке Горького, на территории охраняемой базы по улице Жуковского. Вместе с подозреваемым находились и другие люди, которые устроили погром. Потерпевшим оказался охранник, которого избили. Автор видео уточнил, что ожидая приезда владельца предприятия, компания нападала на подъезжающие машины с "проверкой". Установлено, что потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя.

Аферист, похитивший у москвички 3,8 млн рублей под предлогом удаления интимных фото, задержан полицией.

Фото и видео: Telegram / Полиция Хабаровского края