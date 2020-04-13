Мужчина в очках напал на семилетнюю девочку в парадной на Новаторов

Неизвестный затащил ребенка в здание, но в итоге сбежал.

В четверг, 30 июня, в отделение полиции Кировского района обратилась женщина с заявлением о нападении на ее семилетнюю дочь. Девочка успела запомнить приметы злоумышленника. Об этом сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

города ищут местного жителя, пристававшего к ребёнку.

Неизвестный попытался приставать к ребенку вечером 29 июня в парадной дома № 69 по бульвару Новаторов. Девочка закричала, после чего он сбежал. Школьница сообщила, что нападавшим был мужчина 25-30 лет в очках и с синим рюкзаком.

Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Возможно возбуждение уголовного дела.

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Фото: Piter.TV