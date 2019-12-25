Мужчина в инвалидном кресле стрелял по бутылкам на Гаванской улице

Хулигана отпустили под обязательство о явке.

Вечером воскресенья, 3 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что некий мужчина в инвалидном кресле стреляет по бутылкам у дома №15 по Гаванской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд обнаружил 26-летнего неработающего хулигана. У него изъяли предмет похожий на пистолет "А+А" Тула, Атаман-М1. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Курчатова словесная перепалка переросла в стрельбу.

Фото: Piter.TV