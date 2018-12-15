Разыскиваемый мужчина нашелся в петербургском детском саду за пианино

"Пианист", вторгшийся на территорию детсада, находился в федеральном розыске.

В детском саду Невского района задержали 37-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УВО Петербурга и Ленобласти.

Ночью 2 октября работник детского сада на Рабфаковском переулке заметил постороннего человека на территории детского учреждения и нажал на кнопку тревоги. Наряд вневедомственной охраны по прибытию сразу же задержал мужчину.

Как выяснилось, разыскиваемый перелез через забор на территорию садика и сел играть за детское пианино, установленное на площадке.

Задержанный был объявлен в федеральный розыск за угрозу убийством, совершенную в Москве.

Ранее в Петербурге в продуктовом магазине неизвестный ограбил пожилого итальянца.

Фото: Piter.tv