Мужчина утонул в озере Долгом

Тело утопленника было направлено в морг для определения причины смерти.

Утром в понедельник, 15 апреля, из озера Долгое на Ольховой улице в Петербурге было извлечено тело мужчины. По данным Piter.TV, местные жители обнаружили на берегу водоема кроссовки, а в воде — человека.

После звонка на место прибыли спасатели, которые вытащили из озера мертвого мужчину. Предварительно, он находился в воде длительное время.

Тело утопленника было направлено в морг для определения причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что труп со скотчем на руке вытащили из Невы.

Фото: Telegram / Коменда