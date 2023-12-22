Мужчина утонул в озере Долгом

Утром в понедельник, 15 апреля, из озера Долгое на Ольховой улице в Петербурге было извлечено тело мужчины. По данным Piter.TV, местные жители обнаружили на берегу водоема кроссовки, а в воде — человека.
После звонка на место прибыли спасатели, которые вытащили из озера мертвого мужчину. Предварительно, он находился в воде длительное время.
Тело утопленника было направлено в морг для определения причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что труп со скотчем на руке вытащили из Невы.
Фото: Telegram / Коменда
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