На Кораблестроителей мужчина упал с высоты и сломал ребра

Кроме того, у потерпевшего диагностировали скопление воздуха и крови в грудной клетке.

Утром 16 июня в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации 47-летнего мужчины, который упал с высоты на улице Кораблестроителей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина поступил в медучреждение ночью в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали закрытый перелом трех ребер: 4, 5 и 6 слева, а также гемопневмоторакс (скопление воздуха и крови в грудной клетке). Его поместили в отделение травматологии. Обстоятельства происшествия неизвестны.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пятилетний мальчик после падения в воду попал в больницу.

Фото: Piter.TV