В Ленобласти пятилетний мальчик после падения в воду попал в больницу

Накануне вечером в ОМВД поступила телефонограмма о том, что в больницу Шлиссельбурга госпитализировали пятилетнего мальчика после утопления. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Со слов матери, около четырех часов её сын сидел у водоема в селе Шум и смотрел рыбок. Неожиданно, по ее недосмотру, он упал в воду. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
Семья полная, благополучная, на учете не состоит.
Накануне из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все