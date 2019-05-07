В Ленобласти пятилетний мальчик после падения в воду попал в больницу

Он находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером в ОМВД поступила телефонограмма о том, что в больницу Шлиссельбурга госпитализировали пятилетнего мальчика после утопления. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов матери, около четырех часов её сын сидел у водоема в селе Шум и смотрел рыбок. Неожиданно, по ее недосмотру, он упал в воду. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Накануне из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы.

Фото: Piter.TV