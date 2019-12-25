Мужчина упал с платформы на станции "Броневая"

На данный момент неизвестно, остался ли жив гражданин.

Утром 7-го июля человек оказался на железнодорожных рельсах на станции "Броневая". Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

По словам свидетеля, это произошло около 9 часов. Неизвестный оказался между платформой и поездом. По предварительным данным, это был мужчина. О его состоянии не сообщается. Также пока не поступало официальной информации.

Ранее велосипедист попал под электропоезд на станции "Детскосельская". Мужчина переходил дорожные пути в то время, когда в его сторону ехала электричка.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished