На стрелке Васильевского острова мужчина упал с парапета на лед Невы

Петербуржец получил закрытую ЧМТ и перелом предплечья.

Днем 6 марта спасателям Петербурга сообщили о падении человека с парапета на стрелке Васильевского острова. Как стало известно Piter.TV, на лёд Невы со стены упал мужчина 30 лет на вид, разбив голову до крови.

Известно, что пострадавшего увезли в НИИ Джанелидзе, медики диагностировали у петербуржца закрытую черепно-мозговую травму, перелом предплечья и рваную рану брови. Как мужчина свалился с парапета, не уточняется.

Ранее мы писали, что упавший на пути в петербургском метро мужчина погиб.

Фото: Piter.TV