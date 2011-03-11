На стрелке Васильевского острова мужчина упал с парапета на лед Невы

Днем 6 марта спасателям Петербурга сообщили о падении человека с парапета на стрелке Васильевского острова. Как стало известно Piter.TV, на лёд Невы со стены упал мужчина 30 лет на вид, разбив голову до крови.
Известно, что пострадавшего увезли в НИИ Джанелидзе, медики диагностировали у петербуржца закрытую черепно-мозговую травму, перелом предплечья и рваную рану брови. Как мужчина свалился с парапета, не уточняется.
Ранее мы писали, что упавший на пути в петербургском метро мужчина погиб.
Фото: Piter.TV
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