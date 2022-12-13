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Мужчина упал с седьмого этажа на первый через лестничный пролёт в подъезде на проспекте Славы
Сегодня, 8:51
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Мужчина упал с седьмого этажа на первый через лестничный пролёт в подъезде на проспекте Славы

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Пострадавший получил серьёзные травмы, его поместили в реанимацию.

Вечером понедельника, 6 марта, в экстренные службы поступило сообщение о падении мужчины с седьмого этажа на первый через лестничный пролет в доме по проспекту Славы. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте происшествия был обнаружен 43-летний житель Смоленской области. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытой травмой груди, переломом грудины, множественными переломами рёбер, закрытой травмой живота, закрытым переломом костей таза, переломом лодыжек, переломом большой берцовой кости левой голени, в тяжёлом состоянии. Пациента поместили в реанимацию.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер из Петербурга ранил ножом сына во время ссоры.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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