Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петербуржец украл из незапертого автомобиля сотовый телефон. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, вечером 28 ноября 2022 года ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина через незапертую дверь проник в автомобиль, припаркованный у дома 21 по проспекту Науки, откуда забрал мобильный телефон.

Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Гатчинской улице неизвестные ограбили курьера и заперли его в квартире.

Фото: pxhere.com