На Гатчинской неизвестные ограбили курьера и заперли его в квартире

В Петербурге потенциальные покупатели ограбили девушку-курьера и заперли её в квартире.
Как стало известно Piter.tv, вечером 7 января мужчина обнаружил женщину в соседской квартире. Она сообщила, что работает курьером, привезла смартфон покупателям, которые её ограбили и закрыли в квартире дома 2 по Гатчинской улице.
По словам 50-летней пострадавшей, она привезла по адресу дорогостоящий смартфон. Двое неизвестных мужчин отобрали у неё личный телефон (Redmi 8) и доставленный смартфон. После этого они закрыли женщину в квартире, которая была сдана на сутки неизвестному по имени Николай.
Приметы неизвестных:
– мужчина, на вид 25-30 лет, рост 160-170 см, нормального телосложения, одет в серый свитер и серую шапку;
– мужчина, на вид 25-30 лет, рост 170-180 см, худой, выпуклые глаза, под глазами синяки, одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрный свитер.
Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Фото: Piter.tv
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