На Гатчинской неизвестные ограбили курьера и заперли его в квартире

Квартира была сдана на сутки неизвестному по имени Николай.

В Петербурге потенциальные покупатели ограбили девушку-курьера и заперли её в квартире.

Как стало известно Piter.tv, вечером 7 января мужчина обнаружил женщину в соседской квартире. Она сообщила, что работает курьером, привезла смартфон покупателям, которые её ограбили и закрыли в квартире дома 2 по Гатчинской улице.

По словам 50-летней пострадавшей, она привезла по адресу дорогостоящий смартфон. Двое неизвестных мужчин отобрали у неё личный телефон (Redmi 8) и доставленный смартфон. После этого они закрыли женщину в квартире, которая была сдана на сутки неизвестному по имени Николай.

Приметы неизвестных:

– мужчина, на вид 25-30 лет, рост 160-170 см, нормального телосложения, одет в серый свитер и серую шапку;

– мужчина, на вид 25-30 лет, рост 170-180 см, худой, выпуклые глаза, под глазами синяки, одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрный свитер.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Фото: Piter.tv