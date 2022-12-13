Неизвестный украл 31 iPhone из пункта выдачи маркетплейса на Ленинском проспекте

Сумма ущерба устанавливается,

Вечером понедельника, 16 января,в экстренные службы поступило сообщение от менеджера пункта выдачи маркетплейса на Ленинском проспекте. Молодой человек рассказал, что из помещения украден 31 iPhone различных моделей. Об этом стало известно Piter.TV.

Кража произошла в период с 09:00 12 января до 09:00 16 января. Неизвестный преступник неустановленным способом проник в помещение и похитил смартфоны. Сумма ущерба устанавливается, пункт средствами охранной сигнализации и видеонаблюдения не оборудован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали карманника-рецидивиста.

Фото: Piter.TV