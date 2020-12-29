У мужчины, угрожавшего убийством теще в Ленобласти, нашли оружие и патроны

Возбуждено уголовное дело.

В минувший вторник, 20 января, в полицию обратилась 59-летняя жительница Лодейнопольского района Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, 38-летний зять женщины угрожал ей убийством в квартире на проспекте Ленина.

Полицейские задержали гражданина и выяснили, что помимо словесных угроз имел место пистолет, который мужчина держал в руках во время ссоры с тещей. Известно, что в тот день женщина приехала навестить своих внуков, но внезапно рассорилась с их отцом. Кроме того, в ходе осмотра квартиры полицейские нашли и изъяли охолощенный пистолет, пневматическую винтовку и различные патроны. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, мужчину поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что подозреваемого в стрельбе на Шлиссельбургском проспекте доставили в полицию.

Фото: Piter.TV