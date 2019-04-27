Житель Ленобласти подрался с электромонтёром и угрожал ружьём соседу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъятое оружие будет направлено на исследование.

Вечером четверга, 27 апреля, в полицию поступило сообщение от жителя посёлка Ефимовский Бокситогорского района Ленобласти 1982 года рождения о том, что сосед угрожает ему ружьём. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место нарядом было установлено, что примерно в 21:30 у одного из домов по Заводской улице, 38-летний сосед заявителя находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта и драки с мужчиной 1999 года рождения, работающим электромонтёром ООО "РЖД", он произвёл выстрел в воздух при падении из находившегося у него в руках обреза охотничьего ружья, после чего был задержан подошедшими гражданами и передан оперативникам.

На хулигана составлен административный протокол, изъяты обрез одноствольного охотничьего ружья 16-ого калибра, стреляная гильза 16-ого калибра, биоматериалы, металлический уровень.

Оружие будет направлено на исследование в ЭКО ОМВД. По данным СЦУО РГ на задержанном оружие не значится.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мигранта, открывшего стрельбу на Ломоносовском проспекте, освободили в зале суда.

Фото: Piter.TV