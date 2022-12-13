Мигранта, открывшего стрельбу на Ломоносовском проспекте, освободили в зале суда

Хулигану зачли было время содержания по стражей. Также с него взыскали 20 тыс. рублей в пользу пострадавшего несовершеннолетнего.

Куйбышевский суд Петербурга огласил приговор мигранту, который открыл стрельбу на Ломоносовском проспекте. Хулигану назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев и обязали выплатить 20 тыс. рублей компенсации в пользу пострадавшего несовершеннолетнего. При этом, фигуранта дела освободили в зале суда, так как ему было зачтено время содержания по стражей. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу судов Северной столицы.

Происшествие случилось 30 марта. По версии следствия, мужчина громко включил музыку в своем автомобиле в 2:00, что привело к конфликту с компанией молодых людей. Обвиняемый выстрелил в сторону оппонентов из травмата не менее 4-ёх раз. Среди конфликтовавшей с ним группой был несовершеннолетний.

После первых выстрелов обвиняемый попытался скрыться, при этом не переставая стрелять. В общей сложности он выпустил не менее 10 пуль. Хулиган был задержан в тот же день.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина зарезал свою сожительницу в квартире на Есенина.

Фото: Piter.TV