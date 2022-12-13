Мужчина зарезал свою сожительницу в квартире на Есенина

Возбуждено уголовное дело.

Утром воскресенья, 23 апреля, в полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил, что его знакомый нанёс ножевые ранения своей сожительнице на улице Есенина. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд оперативников обнаружил труп женщины 1977 года рождения, с ножевыми ранениями. Также были задержаны сам 59-летний заявитель, который находился у пары в гостях, и 48-летний сожитель убитой. Мужчины доставлены в отдел полиции, в их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что после гибели девочки-подростка в Тихвине возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV