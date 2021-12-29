Мужчина угрожал пистолетом кассиру "Максидома" за просьбу надеть маску

У подозреваемого изъяли пневматический пистолет.

Мужчина достал предмет, похожий на пистолет, на кассе "Максидома" на Уральской улице. Он не захотел надевать маску, узнал Piter.TV.

Cлучай произошел за 6 часов до Нового года. Кассир сообщил о том, что посетитель магазина крайне агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску. Он направил потенциально опасный предмет в сторону сотрудника. Спустя 20 минут подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний житель Приморского района. У него изъяли пневматический пистолет.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчину отпустили под подписку о невыезде по состоянию здоровья.

Напомним, что со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Pixabay