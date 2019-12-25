Мужчина угнал у сожительницы иномарку и перевернулся на ней в кювете

Возбуждено уголовное дело.

Мужчина, угнавший у сожительницы иномарку, стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, еще в конце августа 22-летний петербуржец украл у дамы ключи от ее "Ниссан Жук".

Известно, что из поселка Каменка в Ленобласти мужчина уехал в неизвестном направлении. На 29 километре автодороги "Молодежное – Черкасово" угнанная машина не справилась с управлением и съехала в кювет, где наехала на деревья и в итоге перевернулась. В отношении мужчины сначала составили административный протокол, автомобиль после осмотра вернули собственнице.

Сейчас решается вопрос об избрании угонщику меры пресечения.

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