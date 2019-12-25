Мужчина ударил мать-пенсионерку в Петербурге ради тысячи рублей

Агрессора задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Жительница Красносельского района обратилась в полицию с заявлением на своего сына. По ее словам, родственник ударил ее ногой в грудь, руками по голове, а затем открыто похитил тысячу рублей. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Женщина проживает вместе с сыном на улице Добровольцев. В этом году ей исполнится 61 год. По факту случившегося 23 апреля возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". 32-летнего мужчину задержали.

В прошлом году у задержанного уже были проблемы с законом. По предварительным данным, в прошлый раз он украл у матери 500 рублей.

Ранее полиция поймала мужчину, который ограбил ювелирный на Звездной на 2 млн рублей.

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