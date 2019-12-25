Полиция поймала мужчину, который ограбил ювелирный на Звездной на 2 млн рублей

Злоумышленника задержали в течение часа с момента грабежа.

Полиция задержала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Звездной улице. Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах подробности преступления, которое произошло 23 апреля.

В пятницу около 10 часов утра в ювелирный магазин зашел мужчина. Он подошел к витрине, разбил ее и украл десять паллетов с изделиями. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле. Сумма ущерба составила 2,1 млн рублей.

По "горячим следам" полиция задержала грабителя на Московском шоссе. Мужчина находился в салоне "Рено" с похищенными украшениями. Его поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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