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Ювелирный магазин на Звездной улице подсчитал убытки после ограбления
Сегодня, 14:37
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smirenny

Ювелирный магазин на Звездной улице подсчитал убытки после ограбления

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Злоумышленники похитили 10 паллет с золотом.

Рано утром в пятницу, 23 апреля, в Московском районе города произошло ограбление ювелирного ограбления на Звездной улице, 8. 

Как сообщила "Фонтанка", ущерб кратно вырос. Оказалось, что недосчитались десяти паллет с золотыми украшениями, которые лежали под двумя витринами, которые разгромил злоумышленник. По всей видимости, у грабителя поджимало время: подчистую опустошать витрины он не стал.

Ранее мы писали, что в Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается.

Фото: Piter.TV

Теги: ограбление, ювелирный магазин
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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