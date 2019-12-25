Ювелирный магазин на Звездной улице подсчитал убытки после ограбления

Злоумышленники похитили 10 паллет с золотом.

Рано утром в пятницу, 23 апреля, в Московском районе города произошло ограбление ювелирного ограбления на Звездной улице, 8.

Как сообщила "Фонтанка", ущерб кратно вырос. Оказалось, что недосчитались десяти паллет с золотыми украшениями, которые лежали под двумя витринами, которые разгромил злоумышленник. По всей видимости, у грабителя поджимало время: подчистую опустошать витрины он не стал.

Ранее мы писали, что в Подмосковье электричка задела платформу, движение задерживается.

Фото: Piter.TV