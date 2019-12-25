Мужчина ударил бывшую сожительницу и перевел с ее карт себе 42 тыс. рублей в Выборгском районе

Для перевода денег он воспользовался приложением на ее мобильном телефоне.

Петербурженка обвинила бывшего сожителя в том, что тот несколько раз рукой ударил ее по голове, а затем обокрал. Инцидент произошел в квартире на проспекте Художников. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило вечером 7-го февраля. По словам заявительницы, бывший сожитель ударил ее, после чего отобрал мобильный телефон и ушел. Позже мужчина вернул мобильное устройство, но с помощью мобильного приложения с ее двух карт были сняты 42 тыс. рублей.

Теперь полиция разыскивает подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина подозревается в краже вазы XVIII века у своей знакомой из Петербурга.

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