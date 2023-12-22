Петербуржец тайком снял деньги с карты подруги и теперь полгода проведёт за решёткой

Потерпевшая пояснила, что познакомилась с подсудимым по переписке, когда он находился в местах лишения свободы, ждала его освобождения.

Петербуржец тайком снял деньги с карты подруги и теперь полгода проведёт в колонии, сообщила прокуратура Кировского района.

Суд установил, что 18 января 2024 года С., находясь в магазине на Дачном проспекте, зная пин-код от карты подруги, снял 115 тысяч рублей и потратил их на личные нужды. Обвиняемый вину признал.

Потерпевшая пояснила, что познакомилась с подсудимым по переписке, когда он находился в местах лишения свободы, ждала его освобождения. Ущерб для неё значительный, она является самозанятой, занимается торговлей на маркетплейсах.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации причинённого ей ущерба

Ещё один петербуржец проведет более 13 лет в колонии за убийство и покушение на убийство в лофте.

Фото: Piter.tv