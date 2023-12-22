Петербуржец проведет более 13 лет в колонии за убийство и покушение на убийство в лофте

Суд установил, что в ночь с 10 на 11 июня 2022 года подсудимый С., находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном лофте на Кожевенной линии, д. 34, лит. А, ударил ножом двоих потерпевших.

В Петербурге огласили приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство двух лиц в частном лофте в 2022 году. Подробности сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Суд установил, что в ночь с 10 на 11 июня 2022 года подсудимый С., находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном лофте на Кожевенной линии, д. 34, лит. А, ударил ножом двоих потерпевших. От полученных ранений шеи и груди 36-летний мужчина скоропостижно скончался на месте происшествия. Второй жертве была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Единогласным вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении преступления и незаслуживающим снисхождения.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.tv: В Тихвине мужчина насиловал свою 17-летнюю родственницу, а затем убил её.

Видео: прокуратура Петербурга