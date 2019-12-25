Мужчины стреляли друг в друга из аэрозольного пистолета на Народного Ополчения

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером среды, 26 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №155 по проспекту Народного Ополчения мужчина на Hyundai подрезал автомобиль заявителя, вышел из машины, избил его и пассажира. При себе нападавший имел аэрозольный пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что во дворе по проспекту Народного Ополчения случился дорожный конфликт между двумя мужчинами 45 и 38 лет. В результате один из них выстрелил другому в область груди из аэрозольного пистолета "Пионер", после чего потерпевший выхватил оружие из рук оппонента и также произвёл выстрел в его сторону.

В отношении 45-летнего участника конфликта составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Ленобласти найдены скелетированные останки.

Фото: Piter.TV