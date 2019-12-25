Мужчина попал под уголовное дело из-за стрельбы на Лесном проспекте

Хулиган открыл пальбу из окна своей квартиры.

В минувшее воскресенье, 6 декабря, в полицию Петербурга сообщили о стрельбе на Лесном проспекте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, выстрелы были слышны во дворе дома №39 корпус 1.

Как выяснилось, беспокоил соседей мужчина, живущий в квартире на втором этаже: горожанин несколько раз выстрелил из похожего на пистолет предметы, и потом выбросил его. Неработающего 29-летнего хулигана задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что останки человека нашли на берегу реки в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV