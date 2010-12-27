Мужчина сорвался с крыши во время парада ВМФ в Кронштадте

После падения он впал в кому.

В воскресенье, 28 июля 34-летний мужчина впал в кому после падения с водосточной трубы дома №5 на Петровской ул. в Кронштадте. Очевидцы сообщили, что с двухэтажного здания было удобно смотреть парад ВМФ.

В экстренные службы позвонил прохожий, который видел, как мужчина сорвался с крыши. Пострадавшего госпитализировали в больницу в Сестрорецке. Известно, что он приехал в Петербург из Омской области.

Напомним, что парад ВМФ в Кронштадте посмотрели 27 тыс. человек. С южной стенки средней гавани за кораблями наблюдали 12 тыс. зрителей. Еще 15 тыс. человек устроились в форте "Константин".

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Фото: Pixabay