Мужчина сбил школьницу на Бухарестской

После аварии девочка попыталась подняться, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Накануне, 20 мая, около пяти часов вечера на Бухарестской улице произошло ДТП, попавшее на камеры видеонаблюдения, передает источник в правоохранительных органах.

В распоряжение Piter.tv попали кадры с места происшествия: видно, как девочка бежит по пешеходному переходу, а в этот момент в поворот входит, по всей видимости, машина какого-то предприятия. За рулем был 38-летний горожанин, он вышел из машины и пошел оказывать помощь пострадавшей, которой оказалась 10-классница. На кадрах видно, что девочка пытается подняться, однако в каком она состоянии, пока неизвестно. Удар был сильный – она подлетела и перекувыркнулась.

В тот же день была сбита еще одна школьница на перекрестке Греческого переулка и 6-й Советской улицы. Девочку 14 лет, пересекавшей регулируемый пешеходный переход на "красный", сбила иномарка. По предварительной информации, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Проводится проверка, передает пресс-служба пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

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Видео: Piter.tv