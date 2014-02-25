Мужчина с топором силой отобрал заказ у курьера доставки еды

Ущерб оценили в 2 300 рублей.

Мужчина, вышедший встречать курьера в Приморском районе пригрозил ему топором вместо того, чтобы оплатить привезённую еду. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщил доставщик при обращении в полицию, нападение произошло в четверг, 30 июня, на Богатырском проспекте. Клиент отказался оплатить заказ на 2 300 рублей.

Правоохранители задержали мужчину по указанному адресу, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что социального работника заподозрили в домогательствах к 17-летней девушке на Новаторов.

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