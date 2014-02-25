  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина с топором силой отобрал заказ у курьера доставки еды
Сегодня, 10:12
198
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина с топором силой отобрал заказ у курьера доставки еды

0 0

Ущерб оценили в 2 300 рублей.

Мужчина, вышедший встречать курьера в Приморском районе пригрозил ему топором вместо того, чтобы оплатить привезённую еду. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщил доставщик при обращении в полицию, нападение произошло в четверг, 30 июня, на Богатырском проспекте. Клиент отказался оплатить заказ на 2 300 рублей.

Правоохранители задержали мужчину по указанному адресу, возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили о том, что социального работника заподозрили в домогательствах к 17-летней девушке на Новаторов.

Фото: Pixabay

Теги: доставка, курьер, нападения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии