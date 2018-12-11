Мужчина с пулевым ранением в голове был найден в квартире в Выборге

Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Как стало известно, в субботу, 9 ноября, в Выборге был найден труп мужчины. При осмотре места происшествия, полиция обнаружила револьвер с патронами. Об этом сообщил 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем субботы, в полицию города поступило сообщение о найденном теле мужчины в квартире на Большой Черноземной улице. Полиция приехала на место и обнаружила 65-летнего мертвого человека с простреленной головой. Рядом с его тело лежал "Наган" и семь патронов. Его отправили на экспертизу.

Сейчас полиция проверяет все детали произошедшего. По предварительной информации мужчина ранее не был судим.

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Фото: pixabay.com