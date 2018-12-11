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Мужчина с пулевым ранением в голове был найден в квартире в Выборге
Сегодня, 11:57
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arteliseev

Мужчина с пулевым ранением в голове был найден в квартире в Выборге

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Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.

Как стало известно, в субботу, 9 ноября, в Выборге  был найден труп мужчины. При осмотре места происшествия, полиция обнаружила  револьвер с патронами. Об этом сообщил 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем субботы, в полицию города поступило сообщение о найденном теле мужчины в квартире на Большой Черноземной улице. Полиция приехала на место и обнаружила 65-летнего мертвого человека с простреленной головой. Рядом с его тело лежал "Наган" и семь патронов. Его отправили на экспертизу. 

Сейчас полиция проверяет все детали произошедшего. По предварительной информации мужчина ранее не был судим. 

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Фото: pixabay.com

Теги: жестокое убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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