Мужчина с пулевым ранением в голове был найден в квартире в Выборге

Как стало известно, в субботу, 9 ноября, в Выборге был найден труп мужчины. При осмотре места происшествия, полиция обнаружила револьвер с патронами. Об этом сообщил 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Днем субботы, в полицию города поступило сообщение о найденном теле мужчины в квартире на Большой Черноземной улице. Полиция приехала на место и обнаружила 65-летнего мертвого человека с простреленной головой. Рядом с его тело лежал "Наган" и семь патронов. Его отправили на экспертизу.
Сейчас полиция проверяет все детали произошедшего. По предварительной информации мужчина ранее не был судим.
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Фото: pixabay.com
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