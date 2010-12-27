Пьяный петербуржец устроил стрельбу на Школьной

В Приморском районе Петербурга задержали 40-летнего мужчину, который устроил стрельбу на Школьной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сообщение о неизвестных, которые стреляют в воздух, поступило в полицию 10 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, когда тот уже просто шед по улице.
В отношении петербуржца составили административный протокол за стрельбу из оружия в неустановленном для этого месте.
Зарезанный петербуржец две недели пролежал в комнате в коммуналке.
Фото: Piter.TV
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