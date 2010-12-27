Зарезанный петербуржец две недели пролежал в комнате в коммуналке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зарезанный петербуржец две недели пролежал в своей комнате. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп 43-летнего мужчины нашли вечером 10 ноября в коммунальной квартире на первом этаже дома 7 на площади Чернышевского. Петербуржец скончался от ножевых ранений грудной клетки, брюшной полости и шеи. Труп подвергся разложению.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Служебная собака по кличке "Жасмин" в ходе обыска обратила внимание на чердак дома и на тротуар у лестницы № 4 дома 17 по Кузнецовской улице.

Ранее в Ленобласти диджея зарезали на собственной вечеринке.

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