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Зарезанный петербуржец две недели пролежал в комнате в коммуналке
Сегодня, 10:14
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nastya960

Зарезанный петербуржец две недели пролежал в комнате в коммуналке

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зарезанный петербуржец две недели пролежал в своей комнате. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп 43-летнего мужчины нашли вечером 10 ноября в коммунальной квартире на первом этаже дома 7 на площади Чернышевского. Петербуржец скончался от ножевых ранений грудной клетки, брюшной полости и шеи. Труп подвергся разложению.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Служебная собака по кличке "Жасмин" в ходе обыска обратила внимание на чердак дома и на тротуар у лестницы № 4 дома 17 по Кузнецовской улице.

Ранее в Ленобласти диджея зарезали на собственной вечеринке.

Фото: pixabay 

Теги: зарезанный, коммуналка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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