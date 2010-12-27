В Ленобласти диджея зарезали на собственной вечеринке

Позднее появилась видеозапись, где видно, как в кафе забегает мужчина с ножом. Группа людей пытается его остановить и один из них падает на пол.

В Ленобласти посетитель кафе убил диджея, который, по его мнению, ставил "плохую музыку". Об этом сообщает 47news.

Издание утверждает, что инцидент произошел в кафе "Гызыл Гая". Местный житель остался недоволен работой диджея и потребовал поменять музыку. Диджей проигнорировал запрос мужчины. В результате посетитель воткнул ему нож в сердце. По предварительным данным стало известно, что нападавший работал официантом, а погибший оказался его братом.

Пострадавшего доставили в Шлиссельбургскую больницу, но от ранения он скончался.

Ранее Piter.TV сообщил,что в Ленобласти задержан обвиняемый в поджоге автомобиля.

Фото: Pixabay.com