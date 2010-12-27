В Ленобласти задержан обвиняемый в поджоге автомобиля

Сумма ущерба оценивается в 50 тыс. рублей.

Полиция Бокситогорского района задержала мужчину, организовавшего поджог автомобиля "ВАЗ-21099". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 13 октября. Полиция получила сообщение от местных жителей, что в городе Пикалево во дворе на Советской улице горит автомобиль. Стражи порядка выехали на место происшествия и выяснили, что 21-летний парень поссорился со своим 30-летним приятелем. В результате обидевшийся мужчина открыл незапертый припаркованный автомобиль и совершил поджог. Полиция выяснила, что поджигатель распивал спиртные напитки с хозяином автомобиля.

Автомобиль полностью сгорел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Кировске найдено тело зарезанного мужчины.

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