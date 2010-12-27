В Кировске найдено тело зарезанного мужчины

Убийца объявлен в розыск.

В городе Кировск полиция разыскивает неизвестного, который убил 26-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

О происшествии стало известно в ночь на 13 октября в кафе "Гызыл Гая". Неизвестный напал на молодого мужчину и несколько раз ударил его в грудь ножом. В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по 105-ой статье УК РФ (Убийство). Областной следком установил мотивы и обстоятельства происшествия.

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