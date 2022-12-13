Мужчина пришёл с оружием в магазин на Пулковском шоссе

Оперативники нашли в квартире задержанного порох, патроны, пистолет и винтовку.

Вечером субботы, 25 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в магазин на Пулковском шоссе пришёл мужчина, в руках предмет похожий на автомат. Об этом стало известно Piter.TV.

По указанному адресу прибыли правоохранители, которые изъяли оружие у 49-летнего нарушителя порядка. В ходе осмотра по адресу проживания мужчины были изъяты банка бездымного пороха, 213 патронов различного калибра, ствол от гладкоствольного ружья, предмет похожий на пистолет и пневматическая винтовка.

Владелец оружия и боеприпасов оставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный материал. Изъятые предметы направлены на исследование.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину, стрелявшего в омоновца в центре Петербурга, отправили в СИЗО.

Фото: Piter.TV