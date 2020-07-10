Дебошир поранил руку одному из покупателей.

Мужчина с ножом набросился на покупателей в супермаркете в ХМАО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ТЦ "Подсолнух" в городе Радужный. Злоумышленник начал громить прилавки с алкоголем в супермаркете, после чего начал размахивать ножом. В результате дебошир поранил руку одному из покупателей, после чего сел на пол и начал орать.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС скрутили и задержали мужчину. Его увезли в отдел, несмотря на попытки оказать сопротивление.

Ранее мы сообщали, что экс-футболист Бугаев попал под статью о покушении на сбыт наркотиков.

Видео: Telegram / SHOT