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Мужчина с ножом набросился на покупателей в супермаркете в ХМАО

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Дебошир поранил руку одному из покупателей.

Мужчина с ножом набросился на покупателей  в супермаркете в ХМАО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в ТЦ "Подсолнух" в городе Радужный. Злоумышленник начал громить прилавки с алкоголем в супермаркете, после чего начал размахивать ножом. В результате дебошир поранил руку одному из покупателей, после чего сел на пол и начал орать.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС скрутили и задержали мужчину. Его увезли в отдел, несмотря на попытки оказать сопротивление.

Ранее мы сообщали, что экс-футболист Бугаев попал под статью о покушении на сбыт наркотиков.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: дебошир, нападение, радужный, супермаркет, ханты мансийский автономный округ
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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