  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина с гранатой зашел в бар в Приморском районе
Сегодня, 9:03
91
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина с гранатой зашел в бар в Приморском районе

0 0

Вместе с ним был еще один человек с подозрительным предметом.

Мужчина зашел в бар на Гаккелевской с гранатой. Обошлось без происшествий, хулигана задержали, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел в первом часу утра 3-го июня в доме №34. 

Сначала вынул чеку, потом обратно вставил и удалился. Что хотел, не понятно.

говорится в сообщении.

У его приятеля был с собой предмет, похожий на пистолет системы Наган. Обоих задержали полицейские для выяснения обстоятельств. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что девушка гуляла с гранатометом по Мурино. 

Фото: Piter.tv

Теги: бар, граната, оружие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии