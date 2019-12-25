Мужчина с гранатой зашел в бар в Приморском районе

Вместе с ним был еще один человек с подозрительным предметом.

Мужчина зашел в бар на Гаккелевской с гранатой. Обошлось без происшествий, хулигана задержали, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел в первом часу утра 3-го июня в доме №34.

Сначала вынул чеку, потом обратно вставил и удалился. Что хотел, не понятно. говорится в сообщении.

У его приятеля был с собой предмет, похожий на пистолет системы Наган. Обоих задержали полицейские для выяснения обстоятельств.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что девушка гуляла с гранатометом по Мурино.

Фото: Piter.tv