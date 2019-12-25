Мужчина с гранатой зашел в бар в Приморском районе

Мужчина зашел в бар на Гаккелевской с гранатой. Обошлось без происшествий, хулигана задержали, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".
Инцидент произошел в первом часу утра 3-го июня в доме №34.
Сначала вынул чеку, потом обратно вставил и удалился. Что хотел, не понятно.
говорится в сообщении.
У его приятеля был с собой предмет, похожий на пистолет системы Наган. Обоих задержали полицейские для выяснения обстоятельств.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что девушка гуляла с гранатометом по Мурино.
Фото: Piter.tv
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