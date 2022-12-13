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На Курском вокзале задержан мужчина с боевыми гранатами и взрывателями
Сегодня, 15:24
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На Курском вокзале задержан мужчина с боевыми гранатами и взрывателями

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Территорию оцепили экстренные службы. Обстоятельства инцидента уточняются.

В пятницу, 17 февраля, на Курском вокзале в Москве провели задержание гражданина, который попытался пройти через рамки металлоискателя с двумя боевыми ручными гранатами и четырьмя взрывателями. Информацию передаёт источник телеканала "360".

Территорию вокзала оперативно оцепили полицейские, специалисты по разминированию и экстренные службы. Официально задержание не подтверждено: источник телеканала утверждает, что мужчину, с оружием поймали в восьмом зале. 

Обстоятельства инцидента уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что  в Калужской области предотвращен теракт.

Фото: телеканал "360"

Теги: москва, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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