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Мужчина с голым торсом избил сотрудницу детсада на Энгельса
Сегодня, 20:30
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Мужчина с голым торсом избил сотрудницу детсада на Энгельса

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Мужчина схватил ее за шею и нанес несколько ударов. 

В четверг, 12 мая, в Выборгском районе Петербурга мужчина напал на работницу детского сада. Об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел около 14 часов дня, тогда персонал садика на проспекте Энгельса нажал на кнопку тревожности. Сотрудники Росгвардии задержали на месте мужчину с голым торсом, который подошёл к вышедшей во время тихого часа из здания на территорию детсада работнице. Он схватил ее за шею и нанес несколько ударов. 

Как рассказали в ведомстве, мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Его доставили в ближайший отдел полиции, а девушке понадобилась помощь в травмпункте. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти в лобовом ДТП девушку заблокировало в машине. Ее госпитализировали.

Фото: Piter.tv

 

Теги: голый торс, мужчина, нападение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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