В Ленобласти в лобовом ДТП девушку заблокировало в машине

Девушку госпитализировали.

В четверг, 12 мая, в ленинградской области у деревни Истинка Таицкого городского поселения произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом сообщают "Невские новости".

ВАЗ выехал на встречную полосу и влетел в иномарку Chevrolet. В результате корпусы автомобилей сильно повреждены. Спасателям пришлось вытаскивать из автомобиля пассажирку. Девушку госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали, что в Волховском районе малыш отравился наркотиком. Сейчас ребенок находится в коме.

Фото: Невские новости