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В Ленобласти в лобовом ДТП девушку заблокировало в машине
Сегодня, 19:17
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В Ленобласти в лобовом ДТП девушку заблокировало в машине

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Девушку госпитализировали.

В четверг, 12 мая, в ленинградской области у деревни Истинка Таицкого городского поселения произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом сообщают "Невские новости".

ВАЗ выехал на встречную полосу и влетел в иномарку Chevrolet. В результате корпусы автомобилей сильно повреждены. Спасателям пришлось вытаскивать из автомобиля пассажирку. Девушку госпитализировали в больницу. 

Ранее мы писали, что в Волховском районе малыш отравился наркотиком. Сейчас ребенок находится в коме.

Фото: Невские новости

Теги: жтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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