В Волховском районе малыш отравился наркотиком

Сейчас ребенок находится в коме.

В Ленобласти годовалый малыш отравился наркотическим веществом. По данному факту следственным отделом по городу Волхов Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка.Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону сегодня, 12 мая.

Малыш находился в состоянии комы. Сейчас ему стало лучше. Решается вопрос о переводе пациента из реанимационного отделения.

Известно, что мать мать пострадавшего сейчас проходит медицинское освидетельствование. Еще двоих детей женщины доставили в больницу на осмотр медиков.

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