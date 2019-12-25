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В Волховском районе малыш отравился наркотиком
Сегодня, 12:32
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В Волховском районе малыш отравился наркотиком

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Сейчас ребенок находится в коме.

В Ленобласти годовалый малыш отравился наркотическим веществом. По данному факту следственным отделом по городу Волхов Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организована доследственная проверка.Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону сегодня, 12 мая.

Малыш находился в состоянии комы. Сейчас ему стало лучше. Решается вопрос о переводе пациента из реанимационного отделения. 

Известно, что мать мать пострадавшего сейчас проходит медицинское освидетельствование. Еще двоих детей женщины доставили в больницу на осмотр медиков. 

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре напомнили о требованиях к работе летних лагерей.

Фото: Pexels

Теги: малыш отравился, наркотики, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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