Мужчина с ампутированными ступнями по собственной воле остался на улице

Пожилого мужчину обнаружили на улице. Его ноги были завернуты в полиэтилен.

Петербуржец хотел доставить мужчину, которому ампутировали ступни, к его знакомым на Суворовский проспект, но тот отказался. Дедушка предпочел остаться на улице. Информация об этом появилась в группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Но мы поступили по его воле и оставили его там где он хочет, там где его родное место, с его слов. Я приехал. Он спит. Разбудил. Спросил зачем обманул. Говорит неудобно перед ребятами. Говорю ну хоть сказал бы, одеяла привезли чтоб теплее было. Но говорит мне хорошо, тепло. Не нужно. В тайге выживал, а тут и подавно выживу, спасибо [пунктуация автора сохранена ― прим.] рассказал горожанин.

Как оказалось, пожилого мужчину регулярно видят на улице, он всегда выглядит опрятно, читает книги. Неравнодушный гражданин призвал помочь бездомному с ногами, которые ампутировали по колено, иначе "запустит".

Напомним, накануне женщина обнаружила лежащего под деревом пенсионера. Оказалось, что ему некуда идти. Недавно ему сделали операцию в больнице на улице Косинова. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished