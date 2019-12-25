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Прокуратура поможет пенсионеру, который лежит на земле и больницы после ампутации ступней
Сегодня, 8:02
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nadezhda_sib

Прокуратура поможет пенсионеру, который лежит на земле и больницы после ампутации ступней

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Сейчас помощь горожанину оказывают специалисты.

Прокуратура Кировского района начала проверку после сообщения о том, что мужчине, которому ампутировали ступни, некуда идти. Ведомство установит, были ли нарушены права пожилого петербуржца при оказании медицинском помощи в больнице №14 на улице Косинова.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения уполномоченными лицами законодательства в сфере здравоохранения.

говорится в сообщении. 

На данный момент инвалиду оказывают помощь специалисты. 

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация о том, что на земле около больницы обнаружили человека. Ему некуда было пойти.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: ампутация, больница 14, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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