В Петербурге прокуратура взыскивает 1 млн рублей в пользу работницы, получившей ампутацию кисти

Девушка длительное время находилась на лечении, до сих пор ограничена в выполнении функций, необходимых для обеспечения своей жизнедеятельности.

Прокуратура Красногвардейского района взыскивает 1 млн рублей в пользу работницы, получившей ампутацию кисти на производстве.

Установлено, что 29-летняя работница коммерческой организации, находясь на производстве деревянных изделий, при выполнении работ на станке, получила тяжелую травму, повлекшую ампутацию правой кисти.

Девушка длительное время находилась на лечении, до сих пор ограничена в выполнении функций, необходимых для обеспечения своей жизнедеятельности.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Фото: прокуратура СПб