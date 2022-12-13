Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо шестилетней девочке из-за конфликта с её отцом

Петербуржец отреагировал таким образом на замечание о выгуливании шпица без намордника.

В понедельник, 24 апреля, в полицию поступило заявление от 42-летнего жителя одного из домов по Русановской улице о том, что его сосед распылил перцовый баллончик в лицо шестилетней дочери заявителя. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка была доставлена в больницу с химическим ожогом конъюнктива в удовлетворительном состоянии, позже она была отпущена.

Оперативники установили, что у заявителя, находившегося со своей дочерью около дома по месту жительства, возник конфликт с52-летним соседом по дому, который выгуливал своего шпица без намордника. Мужчина распылил газ из баллончика после замечания в его адрес.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина в жёлтой куртке ограбил магазин и ударил молотком охранника на Маршала Казакова.

Фото: Piter.TV