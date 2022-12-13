Мужчина в жёлтой куртке ограбил магазин и ударил молотком охранника на Маршала Казакова

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Утром понедельника, 24 апреля, в круглосуточном магазине по улице Маршала Казакова произошло разбойное нападение. Запись с камер видеонаблюдения оказалась в распоряжении Piter.TV.

Как было установлено, в магазин вошёл мужчина в медицинской маске и жёлтой куртке, забрал деньги из кассы и скрылся. В руках у злоумышленника был молоток, которым он ударил побежавшего за ним охранника.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино подростки ворвались в маникюрный салон с игрушечным пистолетом.

Видео: Piter.TV